Grote elektriciteitspanne in Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw is de elektriciteit uitgevallen in een vijftigtal straten. Tussen vijfhonderd en duizendvijfhonderd huishoudens hebben sinds kwart voor vier geen stroom meer. Na ruim een halfuur kon netbeheerder Fluvius de panne oplossen.