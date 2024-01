Aan de Tervuursesteenweg in Elewijt (Zemst) was een grote politieactie aan de gang. Een 39-jarige man verschanste zich er in een woning en sprak dreigende taal. Er was sprake van explosiegevaar. De speciale eenheden van de federale politie waren ter plaatse, net zoals de ontmijningsdienst DOVO. Rond 21u30 gaf de man zich vrijwilig over.

Iets na 16 uur werden de brandweer, de lokale én de federale politie massaal opgeroepen richting café Belvedere op de Tervuursesteenweg. Het café is al een paar dagen gesloten. ‘Wegens ziekte’, zo liet de cafébazin via Facebook weten. De aandacht van de hulpdiensten concentreerde zich op het woongedeelte van het café. Aanvankelijk was daar sprake van een gijzeling, maar al snel bleek het om een man te gaan die zich alleen in de woning verschanste en dreigende taal uitte. Er werd een ruime perimeter in de omgeving ingesteld en verschillende straten werden afgesloten.

Na uren onderhandelen met de man, gaf hij zich over. "Het acute gevaar was toen voorbij", aldus korpschef Filip Van Steenbergen van de zone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). "Hij is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij ook op vraag van het parket grondig wordt nagekeken."