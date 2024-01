Aan de Tervuursesteenweg in Elewijt (Zemst) is een grote politieactie aan de gang. Een man heeft er zich verschanst in een woning en een dreiging geuit. Er is sprake van explosiegevaar. De speciale eenheden van de federale politie zijn ter plekke. Ook DOVO, de ontmijningsdienst van het leger is ter plaatse.

Iets na 16 uur werden de brandweer, de lokale én de federale politie massaal opgeroepen richting café Belvedere op de Tervuursesteenweg. Het café is al een paar dagen gesloten. ‘Wegens ziekte’, zo liet de cafébazin via Facebook weten. De aandacht van de hulpdiensten concentreert zich op het woongedeelte van het café. Er werd een ruime perimeter in de omgeving ingesteld en verschillende straten zijn afgesloten.

Geen gijzeling

Wat er dan wel exact aan de hand is, is nog onduidelijk. Volgens bronnen zou het gaan om een persoon die zich – alleen – verschanst heeft in een woning. “Er is een dreiging uitgesproken, maar het is onduidelijk hoe realistisch die is en of die naar hemzelf gericht is of naar de woning. Of er gevaar is voor de omgeving is ook onduidelijk”, klinkt het. Onderhandelaars van de Federale Politie zijn in contact getreden met de man. Het is onduidelijk of hij gewapend is.