Grote rookpluim door strobrand in Grimbergen "maar geen gevaar voor mens en dier"

In Grimbergen bestrijdt de brandweerzone Vlaams-Brabant West vanmiddag een buitenbrand aan een hoeve in de Lintkasteelstraat in. "Die gaat gepaard met veel rook, die tot ver in de omtrek te zien is, maar er zijn geen dieren in gevaar of gevaarlijke producten mee gemoeid", zegt woordvoerder Alain Habils van de Brandweerzone West.