Grote schade bij woningbranden in Zaventem en Lennik

In Zaventem heeft zondagnamiddag een hevige brand gewoed in een woning. De bewoners, een gezin met drie kinderen, bleven ongedeerd. Door de schade is het pand onbewoonbaar verklaard. Ook in Lennik raakte het woongedeelte van een manege zwaar beschadigd na een brand.

In een woning in de Weldadigheidsstraat in Zaventem brak zondagnamiddag rond 16 uur brand uit. Op dat moment was één bewoner aanwezig, die kon zich tijdig in veiligheid brengen. In het huis woont een gezin met drie kinderen. De moeder was in shock en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De schade is zo groot, dat het pand onbewoonbaar werd verklaard. Het gezin wordt opgevangen door familie. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Lennik

Ook in Lennik moeten de bewoners van een manege tijdelijk op zoek naar een nieuw onderkomen. In de Langestraat raakte het woongedeelte van een manege onbewoonbaar na een brand. Het vuur ontstond zondagmiddag rond 14 uur in een elektriciteitskast. Er vielen geen gewonden. Ook de paarden werden op tijd geëvacueerd.