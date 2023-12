Guido Devos gaat op zoek naar Paul Koeck: “Hij verdient een plaats in de literatuurgeschiedenis”

Auteur Guido Devos uit Zemst schreef een boek over Paul Koeck. De nu 83-jarige schrijver werd geboren in Boom, maar woont al jaren in Opwijk. Koeck was een enfant terrible van de Vlaamse na-oorlogse literatuur. Guido raakte bevriend met hem en verdiepte zich in zijn werk.

In 1997 brengt Paul Koeck ‘Reyniers Superflik’ uit, een boek over Frans Reyniers, de destijds verguisde en veroordeelde hoofdcommissaris van de gerechtelijke Politie uit Londerzeel. Het is maar een boek uit het uitgebreide werk van Koeck, dat bestaat uit tientallen romans, novellen, verhalen en toneelstukken. Vaak over heikele onderwerpen, en in alles wat hij schrijft is er een link met de actualiteit. “Hij speelde altijd in toestanden die op dat moment leefden: bejaardenzorg, de gevaren van kernenergie, enzovoort. Hij krijgt daardoor de stempel van geëngageerd schrijver. Maar in elk interviewt zegt hij dat via zijn boeken iets meer over zichzelf wil vertellen.”

Paul Koeck verwerft ook naam en faam als scenarioschrijver voor onder andere de BRT en VTM. Daardoor staat zijn literaire productie wat op een laag pitje. Bovendien wordt hij in 2003 getroffen door een hersenbloeding. Na een lange revalidatie vestigt hij zich met zijn vrouw in een aangepaste woning in Opwijk. Met behulp van spraaktechnologie werkt hij daar zijn laatste roman af, ‘De jaloersmaker’ die in 2010 verschijnt, maar de belangstelling ervoor is niet zo groot. Paul Koeck verblijft nu in woonzorgcentrum Opcura in Opwijk.

“Ik wil gewoon dat Paul de aandacht krijgt die hij verdient”, zegt Devos. “Hij verdient die plaats in de literatuurgeschiedenis. Er zijn voldoende auteurs uit het verleden die nog altijd actueel zijn en nog altijd worden gelezen en ik wil graag dat Paul daar bij hoort en dat hij werkelijk het respect krijgt dat hij verdient.”