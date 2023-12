Hakenkruisen en davidssterren aangetroffen op Joodse begraafplaats in Kraainem

De swastika's zijn door gemeentearbeiders ‘s ochtends onder meer aangetroffen op toegangsborden naar en op een buitenmuur van het kerkhof. Er werden ook davidssterren getekend op de borden.

De burgemeester betreurt de feiten. "Of er een link is met het conflict in het Midden-Oosten weten we niet. Wie de dader is of daders zijn, weten we ook nog niet: de nodige stappen zijn ondernomen om het te weten te komen", zegt de burgemeester, die toevoegt dat het volgens hem de eerste keer is dat zoiets in de gemeente gebeurt.

"Onze zorg is te vermijden dat dit opnieuw gebeurt", zegt Waucquez nog. De gemeente heeft maatregelen getroffen: de wachtdienst aan de begraafplaats zal alvast versterkt worden.

“We zijn de zaak nog volop aan het onderzoeken”, zegt korpschef Philip Beke van de zone WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem). “De bekladdingen lijken niet echt ‘professioneel’ uitgevoerd als je dat zo kan zeggen. Dus het is nog onduidelijk of het om een kwajongensstreek gaat of dat er effectief een link is met het conflict in het Midden-Oosten.”

De hakenkruisen en davidssterren werden intussen verwijderd.