Halfweg Zesdaagse: duo De Buyst - Van der Sande aan de leiding

In het baanwielrennen hebben Assenaar Jasper De Buyst en zijn kompaan Tosh Van der Sande de macht gegrepen tijdens een spannende Zesdaagse van Vlaanderen-Gent. Na dag drie staan ze ietwat verrassend op kop in 't Kuipke, al is de wedstrijd volgens De Buyst nog lang.

Op dag drie in de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent aasde het duo Keisse-Viviani van bij de start op de leiders De Ketele-Ghys. In hun schaduw liep echter een derde hond weg met het been: De Buyst en Van der Sande vlogen samen met de Duitse wereldkampioen Kluge Reinhardt weg uit het peleton en namen zo een bonusronde op hun concurrenten. Bovendien staan ze nu ook aan de leiding.

“We zijn natuurlijk nog maar halfweg, maar het is beter om halfweg eerste te staan dan helemaal niet,” aldus Jasper De Buyst. “Ik voel ook dat we elke dag beter worden, ook al is het even geleden dat we hier waren en hebben we er al een lang seizoen op de weg op zitten. Ik hoop dat we deze week verder kunnen groeien.”