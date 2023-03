Halle beleeft rustige tweede nacht: "Carnaval zit in ons DNA"

Organisator Halattraction blikt tevreden terug op de tweede dolle nacht. Die startte met de feeërieke lichtstoet die aan het begin van de avond veel volk lokte naar het centrum van de stad. “Er heerste een leuke sfeer onder de carnavalisten. De feestpleinen liepen dan ook weer helemaal vol”, klinkt het bij de stad Halle. “In het veiligheidsdorp werden 46 carnavalisten verzorgd, 21 in het ziekenhuis. Sommigen keken te diep in het glas, hadden last van kwaaltjes of liepen lichte verwondingen op.”

Ook de politie spreekt van een rustige nacht. De ploegen moesten af en toe tussen beide komen in schermutselingen. “Vier personen werden bestuurlijk aangehouden voor de verstoring van de openbare orde. De politiemensen stelden zeven processen-verbaal voor drugsbezit. De politie sloot de voorbije nacht een dagwinkel die buiten de toegelaten uren geopend was. De uitbater bleek ook sterke drank te verkopen, wat verboden is op die locatietijdens carnaval”, klinkt het.