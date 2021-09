Halle-Gooik keert niet volledig terug naar De Bres

Niet alle ploegen van Futsal Project Halle-Gooik keren terug naar sportcomplex De Bres in Halle. Vanaf dit weekend kunnen sportverenigingen opnieuw hun intrek nemen in de sporthal. Bij Halle-Gooik zullen enkel de trainingen en wedstrijden van de A-ploeg nog plaatsvinden in hun thuisbasis.

Futsal Project Halle-Gooik week de afgelopen maanden uit naar sportzalen in Affligem, Ruisbroek en Roosdaal. “Geen enkele zaal voldeed volledig aan de normen en dus zijn we tevreden dat we kunnen terugkeren naar De Bres”, reageert algemeen manager Lieven Baert op de sluiting van het vaccinatiecentrum.​

Toch keert enkel de A-ploeg terug naar Halle. “Onze damesploeg, jeugdploegen en G-sporters blijven in de Belleheide in Roosdaal. Voor hun speelt een uitgebreide accommodatie van minder belang”, verduidelijkt Baert. Het vaccinatiecentrum heeft de club doen nadenken. “We onderzoeken verschillende pistes om in de toekomst meer zekerheid te hebben over onze eigen plek en inkomsten.”