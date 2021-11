Halle-Gooik treft Barcelona in Champions League

Met een derde plaats in de Main Round kon FP Halle-Gooik zich nipt plaatsen voor de Elite Round van de UEFA Futsal Champions League. Tijdens een loting in het Zwitserse Nyon werden de groepen deze middag samengesteld. FP Halle-Gooik zal het opnemen tegen onder meer FC Barcelona. De Spanjaarden verloren vorig jaar de finale van de hoogste competitie in Europa. De Pajotten komen ook een oude bekende tegen. Twee jaar geleden verloor de meervoudige landskampioen van het Sloveense Dobovec. Het Tsjechische SK Pilzen vervolledigt de groep. Enkel de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four.