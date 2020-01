Halle-Gooik uitgeschakeld in Beker van België

Halle-Gooik is uitgeschakeld in de Beker van België. In de kwartfinale verloren de Pajotten met 2-1 van Antwerpen.

Halle-Gooik domineert de wedstrijd en komt via Leo op voorsprong. Daarna laat Halle-Gooik een karrenvracht aan kansen liggen, Antwerpen scoort wel. De Antwerpenaren winnen met 2-1 en knikkeren de Pajotten uit de Beker van België. “Een zuur verlies, we hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar faalden in de afwerking”, analyseert trainer Luca Cragnaz.

Halle-Gooik won de beker al vier keer. Het is de eerste keer in acht seizoen dat de ploeg de halve finale van de Beker van België niet haalt. “Wij hadden hier niet met 2-1 moeten verliezen, maar met 2-7 of 2-8 moeten winnen. Het aantal kansen dat wij missen is ongelofelijk”, reageert een teleurgestelde Lieven Baert, de manager van Halle-Gooik. “Nu moeten we de titel pakken, daar mag geen discussie over zijn.”

Een verslag van de wedstrijd zie je vanavond in ons nieuws.