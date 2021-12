Halle-Gooik uitgeschakeld in Champions League Futsal

Futsal Project Halle-Gooik is uitgeschakeld in de eliteronde van de Champions League Futsal in Tsjechië. Ondanks een prima prestatie verloor Halle-Gooik met 4-8 van Barcelona. Daardoor zit groepswinst en doorstoten naar de finaleronde er niet meer in.