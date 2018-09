Halle herdenkt bevrijding van 1944

Het waren de Welsh Guards die op 3 september 1944 met hun tanks Vlaanderen binnenreden in Hondzocht, een gehucht van Lembeek. Daar volgde een gevecht met een colonne Duitse soldaten die naar Brussel wilden vluchten, en dat gevecht werd gewonnen. De bevrijding was een feit. Wat volgde was een ongeziene vreugde en opluchting.

“De vreugde in Halle was onbeschrijflijk. De oorlog was nog niet gedaan, maar wij waren al bevrijd. Als ik me goed herinner heeft mijn moeder daarna pannenkoeken gemaakt. Het wa feest en omdat wij zo gelukkig waren, kregen we iets speciaals. Want veel eten was er in die tijd niet,” zegt Marie-Céline.



Door de inval van de Welsh Guards was Hondzocht het eerste Vlaamse grondgebied dat herwonnen werd van de Duitsers. Tijdens de herdenking werden ook de gerestaureerde mirakelschilderijen feestelijk ingehuldigd. Ook de Engelsen waren onder de indruk van de ceremonie.