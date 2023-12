Halle investeert in windturbine Barry Callebaut, N-VA heeft grote twijfels: “Stad heeft andere prioriteiten”

Halle gaat mee investeren in de windturbine die chocoladeproducent Barry Callebaut bouwt aan zijn vestiging langs de Brusselsesteenweg. Met een symbolische inbreng van 25 euro zal Halle jaarlijks mee genieten van de opbrengst van de turbine. Maar oppositiepartij N-VA zegt dat de stad andere prioriteiten heeft. “Bovendien staat de stad wel borg voor een lening van 3,4 miljoen euro. En dat is niet zonder risico”, klinkt het.

In november vorig jaar keurde de Vlaamse vergunning de bouw goed van een windturbine op de site van Barry Callebaut. Via Zefier, de grootste onrechtstreekse burgercoöperatie van Vlaanderen, wil de stad mee investeren in die turbine. “Met een symbolische financiële inbreng van 25 euro zal Halle jaarlijks mee genieten van de opbrengst van de turbine”, zegt schepen van Duurzaamheid Marijke Ceunen (Groen). “Voor die kleine investering krijgt de stad heel wat terug, zoals jaarlijks een dividend van zo’n 39.000 euro. Door mee te stappen in dit project willen we de productie van groene stroom stimuleren en streven naar klimaatneutraliteit.”

Het Halse stadsbestuur zegt een belangrijke stap te zetten naar een groenere en duurzamere toekomst voor haar inwoners, maar bij oppositiepartij N-VA hebben ze heel wat twijfels. “Het is bijzonder vreemd dat de stad Halle nu mee participeert in de financiering van een windmolen waarvoor het eerder een negatief advies gaf. Concreet tekent de stad in voor slechts 25 euro maar staat ze wel borg voor een lening van 3,4 miljoen euro. De stad schermt met winsten uit de verkoop van de stroom. Iedereen weet dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Sven Pletinckx.

Volgens N-VA krijgen de Hallenaren de lasten, maar kunnen ze niet mee profiteren van de lusten. “Zij kunnen niet mee investeren noch kunnen zij rechtstreeks stroom afnemen van de windmolen in hun directe omgeving. Maar als de rekening finaal niet klopt zal de Hallenaar er wel voor opdraaien”; voegt N-VA-gemeenteraadslid Benjamin Swalens toe. “Voor ons is een risicovolle financiering van windmolens geen kerntaak van een stadsbestuur. Wij zouden de focus eerder leggen op het onderhoud van straten, voetpaden en pleinen of een goede mobiliteit,” besluit Swalens.