Halle legt ondertunneling A8 opnieuw op tafel

De plannen om de A8 volledig te ondertunnelen zijn al jaren oud en moet de weg veiliger en vlotter maken. “Daarnaast verhoogt het de leefbaarheid in woonwijken Rodenem, Essenbeek en Sint-Rochus en komt er bovenop de tunnel zo'n acht hectare vrij voor natuur en de bevolking," klinkt het in een persmededeling van het stadsbestuur.

Vrijdag staat een gesprek op de agenda tussen het stadsbestuur en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Die hekelde eerder al de stugge houding van de stad Halle in het dossier. “Aan een rondje zwartepieten heeft niemand iets. Het stadsbestuur begrijpt dat een tunnel duur is, maar we gaan ons vrijdag niet tot een princiepsbeslissing verleiden. We willen de beste oplossing voor de Hallenaar,” meldt het stadsbestuur.

In afwachting stelde de minister de bouw voor van onder andere voetgangers- en fietsersbruggen aan verschillende kruispunten langs de snelweg. Begin dit jaar gaf de stad Halle een negatief advies voor de voetgangersbrug over de A8 aan de Rodenemweg omdat de brug alleen toegankelijk zou zijn voor voetgangers. Het Vlaamse Gewest legde dat advies naast zich neer.