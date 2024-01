Halle neemt extra maatregelen om wateroverlast in de winkelstraten te vermijden

De stad Halle neemt extra maatregelen om wateroverlast in de winkelstraten in de binnenstad tegen te gaan. In 2021 liepen die maar liefst vijf keer onder, met heel wat ellende voor de handelaars als gevolg. Een groot nieuw bufferbekken onder parking Gooikenaar moet daar verandering in brengen.

Tien september 2021. Duizenden liters water tillen een riooldeksel in de Halse Basiliekstraat op alsof het niets is. 't Is allemaal afkomstig uit de Don Bosco-wijk en de wijk Wolvendries. Bij hevige buien stroomt het water in een snel tempo richting binnenstad. De oplossing ligt volgens het stadsbestuur onder de parking Gooikenaar. Marc Snoeck, burgemeester Halle: “De ingreep zal ervoor zorgen dat het snel afstromend water van de wijk Wolvendries hier eerst wordt opgevangen, zodanig dat het later zachtjes naar beneden kan stromen. De studie daarrond is nu gemaakt en we hebben een voorlopig ontwerp. Dat zal deze maand af zijn. Dan wordt er in de loop van het najaar een aannemer aangesteld die dan met de werken kan beginnen. 't Gaat om een bufferbekken van 1800 kubieke meter, dat betekent achttienduizend liter water.”

Daarvoor moet de riolering worden afgetakt, grote werken dus. De parking zal daarvoor verdwijnen, maar ze komt wel terug. Het bufferbekken is niet de enige maatregel, er wordt ook volop ingezet op de grote weide achter het ziekenhuis AZ Maria.

“We gaan daar werken uitvoeren zodanig dat het overstromingsgebied groter wordt. Dan spreken we over heel andere afmetingen: dan gaat het over 80.000 liter water dat daar zou kunnen opgevangen worden. Die werken zullen aanvangen in de loopt van '24-'25.”