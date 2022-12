Halle neemt werking van twee crèches over: "Opvang verzekerd"

Halle neemt de werking over van twee kinderdagverblijven op hetzelfde adres aan de Nijvelsesteenweg: Tutti Frutti en Lollipop. Beide crèches moesten dicht na een klacht van een werkneemster. Het agentschap Opgroeien stelde onregelmatigheden vast en trekt de vergunningen van de kinderdagverblijven voor drie maanden in.

Door de werkingen over te nemen, wil Halle nu continuïteit garanderen: “We waren vooral bekommerd naar de ouders toe. Als je met twee uit werken gaat en plots geen opvang meer hebt voor drie maanden, is dat een groot probleem. Daarom schakelen we nu stadspersoneel in om de opvang van in het totaal 47 kinderen te blijven garanderen,” aldus burgemeester Marc Snoeck (Vooruit).

De omkadering van de kinderdagverblijven komt in handen van de stadsdiensten, de werknemers van beide crèches blijven in de mate van het mogelijk in dienst. Halle verzekert alvast drie maanden opvang en hoopt dat de eigenares van de private opvangverblijven daarna in orde is met alle administratie.