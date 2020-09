Halle opent toerismekantoor voor inwoners met beperkt budget

De opening van het sociaal toerismekantoor was voorzien voor eind maart. Met enkele maanden vertraging gaan de deuren van het kantoor vandaag voor het eerst open. “Dankzij een uitgebreid netwerk aan toeristische partners zijn er 600 aanbiedingen in het ‘Rap op Stap’-kantoor”, vertelt schepen van Dienstverlening Dieuwertje Poté. “Kwetsbare inwoners kunnen fikse kortingen krijgen voor bijvoorbeeld een dagje naar het museum of een pretpark, een verblijf in een B&B, een vakantiepark of een hotel”.

Het reisbemiddelingskantoor is gevestigd in het Sociaal Huis en zal elke woensdagnamiddag geopend zijn. “Inwoners met een beperkt inkomen, inwoners in schuldbemiddeling, inwoners met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit en inwoners met een kansentarief met de Kom!Pas zijn welkom. De vrijwilligers maken hen niet alleen wegwijs in het aanbod, maar gaan ook op zoek naar aangepast vervoer”, besluit Poté.