Halle tekent hoger beroep aan tegen vonnis bufferbekken Sint-Rochus

De stad Halle gaat niet akkoord met het vonnis van de rechter in de zaak rond het bufferbekken onder het Dynastieplein in Sint-Rochus. “De schadevergoeding die het studiebureau moet betalen, is veel te laag”, oordeelt schepen van Openbare Werken Johan Servé, “daarom gaan we in hoger beroep.”