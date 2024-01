De sneeuwvlokken vallen uit de lucht in Halle-Vilvoorde. Dat levert mooie beelden op, maar veroorzaakt her en der ook hinder.

Op Brussels Airport ligt het vliegverkeer deels stil omdat de start- en landingsbanen sneeuwvrij moeten worden gemaakt. In Vilvoorde stond dan weer een trein 20 minuten stil. De bestuurder dacht dat hij een persoon geraakt had en de hulpdiensten werden al opgeroepen. “Uiteindelijk bleek het te gaan om jongeren die met sneeuwballen aan het gooien waren”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Eén zo’n sneeuwbal moet nogal hard tegen het raam van de treinbestuurder gevlogen zijn waardoor de indruk ontstond dat de trein iemand geraakt had. Maar dat bleek dus gelukkig niet het geval."

De ochtendspits verliep rustig, maar vanavond wordt wel hinder verwacht. Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladde wegen en fietspaden. Het Agentschap vraagt om zoveel mogelijk binnen te blijven als je je niet moet verplaatsen. Ook het busverkeer ondervindt hier en daar hinder. "Er is hinder in de volledige provincie Vlaams-Brabant door de hevige sneeuwval", meldt De Lijn. "Op enkele lijnen worden bepaalde haltes niet bediend. Dat is onder meer het geval in Halle en Galmaarden."