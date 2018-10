Halle-Vilvoorde is op één na rijkste arrondissement

Een inwoner uit Halle-Vilvoorde verdient gemiddeld 20.641 euro per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheid, gebaseerd op inkomens van het aanslagjaar 2017. Dat cijfer is bijna 3.000 euro boven het Belgische gemiddelde van 17.824 euro.

De provincie Vlaams-Brabant blijft de meest welvarende regio van België. Een inwoner van Vlaams-Brabant verdient gemiddeld 20.939 euro per jaar. Meer nog, Halle-Vilvoorde staat op de tweede plaats in de lijst van rijkste arrondissementen van België, het arrondissement Leuven staat op één.

Wat betreft de gemeenten zijn er grote onderlinge verschillen in Halle-Vilvoorde. In Sint-Genesius-Rode, Meise, Zemst en Overijse ligt het gemiddelde inkomen boven 23.000 euro. In Machelen is dat maar 16.308 euro. Ook Drogenbos, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem behoren tot de armere gemeenten in de regio.