HALLE: Wat na Pieters?

In Halle is er nog steeds geen nieuwe burgemeester. Jeroen Hofmans van de grootste partij in Halle, N-VA, liet RINGtv weten dat N-VA, Cd&V, sp.a en groen gesprekken voeren over inhoud. Gesprekken die in een constructieve sfeer verlopen. Witte rook wordt alvast vandaag nog verwacht uit de Zennestad.

Intussen beheersen twee vragen de gesprekken in Halle: Is het een goeie zaak dat Dirk Pieters na 24 jaar stopt als burgemeester? En wie wordt zijn opvolger? RINGtv trok naar de Zennestad en polste naar de mening van de Hallenaar.

“Ik vind het persoonlijk spijtig, want al bij al hebben we geen slechte burgemeester gehad. We zijn hem al 24 jaar gewoon en ik denk dat hij goed werk heeft geleverd,” zegt een inwoner.

Ook de tweede Hallenaar aan wie we de vraag stellen, vindt het jammer. "Ik had gedacht dat hij het nog drie jaar ging volhouden en dan zijn burgemeesterschap zou doorgeven aan Dieuwertje Poté. Wat deed hij zo goed dan? Ik denk wel dat hij naar de burgers luisterde."

Maar de meningen zijn evengoed andersom. "Ik voel vooral opluchting. Ik denk dat het goed is dat er een nieuwe, frisse wind gaat komen in het bestuur. Jeroen Hofmans of Mark Demesmaeker mag het worden," zegt nog een andere Hallenaar.

Het is duidelijk. Voor elke voorstander vind je hier een tegenstander. "Wie nu aan de macht komen? Ik ben niet echt een voorstander van N-VA, het moet vooral iemand met jong bloed zijn. Halle heeft nood aan mensen met nieuwe ideeën," besluit een inwoner.