Halle wil twee van de drie kruispunten op A8 openhouden

Ben Weyts kondigde vorige zomer aan om de N203a/A8 – de verbinding tussen de Ring rond Brussel en de A8 richting Doornik veiliger te maken. Op de weg liggen namelijk drie gevaarlijke kruispunten, die aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg. Die belemmeren de doorstroming van het verkeer en zijn ook gevaarlijk voor zwakke weggebruikers.

Daarom komen er twee fietsersbruggen en drie voetgangersbruggen. De bouw van de eerste start in april volgend jaar gebouwd, de twee andere pas in 2021. De stad Halle adviseert nu om twee kruispunten volledig open te houden, maar aan de Halleweg en de Nijvelsesteenweg wel conflictvrije verkeerslichten te plaatsen. Daardoor kunnen auto’s nooit hinderen of kruisen. Op de Nijvelsesteenweg wil Halle dat er twee voorsorteerstroken aangelegd worden.

De stad Halle gaat verder akkoord met de plannen van het Vlaamse Gewest om de Rodenemweg niet meer te laten aansluiten op de A8, op voorwaarde dat er eerst werk gemaakt wordt van een alternatieve verbinding in de buurt van het kanaal voor het lokaal verkeer tussen de wijken Rodenemweg en Sint-Rochus. Daarvoor moeten nog de nodige onteigeningen gebeuren, waardoor de bouw van de weg nog enkele jaren op zich zal laten wachten.

Een knip in de Halleweg wil Halle niet. Ook vraagt Halle het een definitieve oplossing voor onder meer de Welkomstlaan,de aansluiting met de Ring en meer inspraak in het project. Op lange termijn pleit Halle nog altijd voor een ondertunneling, maar Vlaanderen zei eerder al dat daarvoor te weinig middelen zijn.