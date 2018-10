Hallenaar veroordeeld omdat ‘hij blanke mensen haat en slaat’

De Hallenaar had begin augustus twee mensen vol in het gezicht geslagen. Hij had inkopen gedaan toen hij uit het niets een 70-jarige man aanviel omdat die hem goeiedag zei. Enkele dagen daarvoor had hij hetzelfde gedaan met een buurtbewoner toen ook die hem wou begroeten.

De veroordeelde man ziet in de begroeting een poging om hem uit te dagen. De Hallenaar verklaarde zelf al het slachtoffer geweest te zijn van racistisch geweld en motiveert daarmee deels zijn daden. Bovendien blijkt de man ook met psychische problemen te kampen. De man heeft een celstraf gekregen met uitstel, op voorwaarde dat hij een cursus agressiebeheersing volgt.