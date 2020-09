Hallerbos krijgt ecoduct

Het Hallerbos, dat in Essenbeek in twee delen gesneden wordt door de autosnelweg, wordt in 2022 opnieuw verbonden via een ecoduct. Dat heeft senator Mark Demesmaeker (N-VA) vernomen van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA).

Het Hallerbos is één van de prioriteiten in de lijst die Vlaanderen heeft opgesteld van versnipperde natuurgebieden. “De Vlaamse regering reserveert er 7 miljoen euro voor. Dat is bijzonder goed nieuws voor ons ‘Plan Boommarter’”, zegt senator en gemeenteraadslid Mark Demesmaeker (N-VA). “Dat project werkt net aan meer en betere natuurverbindingen tussen onze bestaande bos-en natuurgebieden. Die zijn nodig om het leefgebied van soorten te vergroten en zo de biodiversiteit te versterken.

Volgens Demesmaeker krijgen de dieren met de brug nog meer kans om zich veilig te verplaatsen in het bos. “De ‘ecobrug met medegebruik’ kan met een ombouw van de bestaande brug ter hoogte van de Vlasmarktdreef gerealiseerd worden, of via een nieuwe brug”, besluit Demesmaeker.