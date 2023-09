Het complex in Huizingen blijft van zaterdagavond 9 uur tot zondagmorgen 9 uur alleen open voor het verkeer van en naar Brussel. Het complex in Halle voor het verkeer van en naar Ittre. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt om de omgeving van Halle te vermijden. De Drasopbrug is al vier jaar niet meer in gebruik, omdat een stalen ligger beschadigd raakte nadat een vrachtwagen onder de brug in brand schoot.