Halse horeca-uitbaters: “Liever geen jojo-effect zoals bij de kappers en schoonheidsspecialisten”

Horecazaken mogen hun terrassen vanaf 8 mei opnieuw openen. Dat heeft het Overlegcomité beslist na een lange discussie. “We zijn opgelucht dat we opnieuw kunnen openen, maar een jojo-effect waarbij we na twee weken weer moeten sluiten, zien we liever niet”, klinkt het bij cafébazen Bruno Vandierendonck en Bram Boon.

Vanaf 8 mei mogen horecazaken hun terrassen opnieuw openen. Het is één van de versoepelingen die het Overlegcomité vandaag heeft aangekondigd. “Onze zaak is nu al zo lang gesloten dat het ons niet uitmaakt of we kunnen heropenen op 1, 8 of 15 mei, zolang we maar definitief kunnen opengaan”, reageert de Halse cafébaas Bruno Vandierendonck. “We blijven dus liever tien dagen langer gesloten om te vermijden dat we het café na twee weken opnieuw moeten sluiten. Een jojo-effect zoals bij de kappers en schoonheidsspecialisten zien we niet zitten.”

Ten vroegste in juni zullen cafés en restaurants klanten binnen mogen ontvangen. “We hebben geluk dat hier voldoende plaats is om een terras te zetten, voor sommige collega’s is dat minder evident”, vertelt Bram Boon. “We zullen ook afhankelijk zijn van het weer en dus hopen we dat de steunmaatregelen blijven tot we de zaak volledig mogen openen”.

Overige versoepelingen

Maandag besliste onderwijsminister Ben Weyts, de onderwijskoepels en de vakbonden dat de situatie in de scholen ongewijzigd blijft na de paaspauze. Dat wil zeggen dat leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs nog steeds deeltijds afstandsonderwijs krijgen.

Het verbod op niet-essentiële reizen wordt niet verlengd. De grenzen gaan dus open vanaf 19 april, maar niet-essentiële reizen worden nog steeds afgeraden. Wie terugkeert uit een rode zone moet zich houden aan strenge test- en quarantaineregels. Een week later, op 26 april, mag je buiten opnieuw afspreken met tien personen. Niet-medische contactberoepen mogen vanaf dan opnieuw opstarten en winkels hoeven niet langer te werken op afspraak. Er komen ook proefprojecten in de cultuur-, sport- en evenementensector.

Vanaf 8 mei wordt een buitenplan uitgerold. Rond die datum zou 70 procent van de 65-plussers gevaccineerd en beschermd moeten zijn. Terrassen kunnen opnieuw openen, georganiseerde buitenactiviteiten, sporten in groep in openlucht en culturele voorstellingen zijn dan opnieuw mogelijk met een beperkt aantal deelnemers. De avondklok vervalt en wordt vervangen door een samenscholingsverbod. Tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends mag je met niet meer dan drie personen van buiten je huishouden in het openbaar komen.

Volgens het huidige plan volgen er in juni nog meer versoepelingen.​