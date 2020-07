Halse jongeren protesteren tegen terugplaatsen standbeeld Leopold II

In Halle uitten een aantal jongeren vandaag hun onvrede over de aanpak van het Halse stadsbestuur om het standbeeld van koning Leopold II terug te plaatsen in het Albertpark. Ze willen dat het beeld voorgoed wordt weggehaald.

Nadat de buste van koning Leopold II een paar weken geleden werd gevandaliseerd en vervolgens van z’n sokkel werd getrokken, plaatsten stadsarbeiders van Halle het beeld vrijdag terug op z’n sokkel in het Albertpark. Het stadsbestuur liet onder het beeld een bord plaatsen met daarop ‘Halle zwicht niet voor vandalisme’, ook al is het nog niet zeker of het beeld definitief opnieuw in het straatbeeld te zien zal zijn. Naar aanleiding van de Amerikaan George Floyd en de daarmee gepaard gaande opflakkering van het racismedebat én de discussie over de wandaden van Leopold II wil de stad een debat aangaan alvorens daar een beslissing over te nemen.

Een aantal Halse jongeren liet vandaag alvast verstaan dat ze het beeld voorgoed weg willen. Ze protesteerden tegen de terugplaatsing onder de vorm van een protesttekst in de vorm van een gedicht van de pas benoemde landschapsdichter Maxime Savoldi. Hij kwam deze week als winnaar uit de bus van een wedstrijd georganiseerd door het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en zal twee jaar lang om de twee maanden een gedicht schrijven over het Pajotse landschap.