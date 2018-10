Halse meerderheid: “We willen doorgaan met elkaar”

Als de Halse kiezer de kaarten volgende week zondag in het voordeel van CD&V, sp.a en Open Vld schudt, dan willen de partijen ook de komende zes jaar de Zennestad samen besturen. Dat hebben de partijen duidelijk gemaakt op een verkiezingsdebat in het Heilig Hart & College.

Van een voorakkoord spreekt de coalitie nog niet, maar de drie partijen zouden wel een mondelinge overeenkomst hebben. Al ontkent burgemeester Dirk Pieters (CD&V) dat.

“Het klopt dat we willen samenwerken met de huidige coalitiepartners omdat we de voorbije zes jaar positief en constructief gewerkt hebben. Maar van een voorakkoord of overeenkomst is geen sprake. Het is alleen de kiezer die kan bepalen wie na 14 oktober aan zet is. Afhankelijk van de uitslag sluiten wij een samenwerking met andere partijen niet uit, met uitzondering van Vlaams belang en UF,” zegt Pieters.

Ook Open Vld ontkent een overeenkomst. “We hebben met elke democratische partij gesprekken gevoerd, maar van voorakkoorden of mondelinge afspraken is geen sprake. We willen graag het beleid van de afgelopen zes jaar voortzetten, maar onze deur staat open voor alle Halse democratische partijen. Dat zijn in onze ogen CD&V, sp.a, N-VA, Groen, Burgers voor Burgers en Halle2019," aldus Open Vld.

CD&V, Sp.a en Open Vld hebben vandaag achttien van de drieëndertig zetels in de gemeenteraad. CD&V heeft er 9, sp.a 6 en Open Vld 3. De grootste partij sinds 2012 is N-VA, dat 12 zetels heeft in de huidige gemeenteraad.

Foto: Stad Halle