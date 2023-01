Handelaars Londerzeel: "Niet op de hoogte van inhoud nieuwe RUP"

In Londerzeel laten de handelaars van zich horen, nadat het gemeentebestuur communiceerde dat er na veertig jaar eindelijk een nieuw RUP is goedgekeurd dat door iedereen wordt gedragen. “Wij waren niet op de hoogte.”

Volgens de handelaars werden zij niet betrokken bij de plannen voor het nieuwe RUP. “Wij zijn steeds bereid tot constructief en open overleg over deze belangrijke materie, maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat we tot nu niet gehoord werden. Het lijkt ons nochtans essentieel voor het welslagen van het RUP dat de gemeente, de handelaars en de bewoners overleggen,” klinkt het in een persbericht.

Het nieuwe RUP bevat informatie waar de handelaars niet van op de hoogte zijn. Zo is het voor hen onduidelijk hoe het parkeerprobleem aangepakt zal worden en vrezen ze voor de impact op de lokale handel. Beloftes over een ‘ergens in te richten compensatieparking’ vinden ze niet voldoende. Ook vinden de handelaars dat de bouwvolumes nog te groot zijn. “Dit zal voor een algehele overlast en onrust zorgen.”

Als het van de handelaars afhangt, wordt het centrum van Londerzeel een groene plek met trage wegen, lage woningen en gebouwen van openbaar nut.