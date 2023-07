Handelaars Zaventemse Stationsstraat willen af van krakers in oud logementshuis

Bewoners en handelaars van de Stationsstraat in Zaventem klagen over een ‘onhoudbare’ toestand in het oude logementshuis. Daar verblijven al zowat een maand krakers. De hygiëne én de veiligheid laten echter te wensen over in het pand. Er zou intussen zelfs een vrouw bevallen zijn.

Het pand in de Stationsstraat was vroeger een kortverblijf voor onder meer piloten en stewardessen. In 2011 werd het echter onbewoonbaar verklaard. In die situatie is tot op vandaag geen verandering gekomen al ziet de statige voorgevel er wel nog steeds veelbelovend uit. Wie van naderbij een kijkje neemt ziet echter het enorme verval: zeker aan de achterkant zijn ramen en deuren kapot en dichtgemaakt met houten panelen. Ook het afval stapelt zich op.

“Ze gooien hun afval dan ook gewoon naar buiten”, zegt één van de omliggende handelaars anoniem. “Daardoor lopen er al muizen rond het gebouw. Er zijn geen toiletten en douches in het pand. Eén van de vrouwen was hoogzwanger en is ondertussen bevallen.” De handelaar hoopt dat er snel wordt ingegrepen. “Uiteraard is dit niet prettig als handelaar. Je wil niet dat je klanten dergelijke zaken moeten zien.”

“Vorige week zijn die mensen komen vragen of ze flessen mochten komen vullen met water”, zegt Christel van het nabijgelegen kapsalon Hairstudio Christ’l. “Dat kan eigenlijk niet zoiets maar het was zo warm en ik had medelijden, dus heb ik het toegelaten. Zo’n situatie hier is echt nefast voor ons handelaars. Het verloedert hier echt.”

Vlaams Belang Zaventem vindt dat er te laks wordt opgetreden. “Hier stelt zich toch een groot probleem”, zegt afdelingsvoorzitter Stef Sergeys. “Hygiënische regels worden met de voeten getreden: er ligt overal afval en er worden uitwerpselen rond het gebouw aangetroffen. Elektriciteit en water zijn blijkbaar niet aangesloten. Om te koken wordt vuur gemaakt met alle risico’s vandien. Wij vragen dringend actie vanwege gemeentebestuur en politie.”

“Ik hoor die geruchten ook maar ben niet officieel op de hoogte”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “Dat is een pand dat constant doorverkocht wordt; anders zou dat onderhevig zijn aan een leegstandsheffing en dan hebben we daar wel zicht op. We hebben geen middelen om te reageren op dit ogenblik, ook niet naar openbare netheid en orde toe.”

Volgens waarnemend korpschef Eveline Van Outryve dateert de eerste melding over krakers van 18 juni. “Er werden toen twee personen aangetroffen en geïdentificeerd. De eigenaar werd ook verwittigd. Daarna zijn onze patrouilles nog zeer regelmatig langsgegaan maar hebben ze niemand meer aangetroffen. Gisteren, maandag, was er echter weer een melding. Toen werden er elf personen aangetroffen van Roemeense nationaliteit. Het gaat om zes kinderen en vijf volwassenen. De eigenaar is ter plaatse geweest en heeft hen aangemaand om het pand te verlaten. Dat is intussen ook gebeurd. Het pand zal nu beter afgesloten worden met houten panelen én een poort om een herhaling te voorkomen.”