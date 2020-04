Handelszaken dringen aan op duidelijk exitplan

De tuincentra en doe-het-zelfzaken zijn ondertussen al enkele dagen opnieuw open, maar voor heel wat andere handelszaken is er nog geen duidelijkheid over wanneer ze opnieuw kunnen opstarten. Ook de kledingzaken moeten voorlopig gesloten blijven en enkel wie een webshop heeft, kan nog verkopen. Vanuit verschillende hoeken klinkt de vraag om een duidelijk exitplan steeds luider.

In Wolvertem moest De Cock Men op 18 maart - net als heel wat andere handelszaken - de deuren verplicht sluiten. Voor de herenkledingswinkel komt de coronacrisis op een slecht moment. In normale omstandigheden worden er in deze periode bijvoorbeeld heel wat feesten georganiseerd, waar een nieuwe outfit bij hoort.

“Ik denk dat bij heel veel winkeliers het water aan de lippen staat. Er is geen duidelijkheid wanneer we mogen of kunnen openen. Dat zou wel eens heel dringend nodig kunnen zijn”, zegt Hendrik De Cock van De Cock Men. “Op die manier kunnen we ons voorbereiden. Dat ze bijvoorbeeld zeggen: binnen tien dagen kunnen jullie openen.”

De winkel spreekt van een verlies van vele tienduizenden euro’s de voorbije weken. De roep om de economie in ons land opnieuw op gang te trekken, wordt daarom alsmaar luider. Bepaalde handelszaken zijn ondertussen opnieuw open onder strikte voorwaarde, soms tot angst van mensen en virologen.

“Het coronavirus zal er nog even blijven, of we nu volgende week of volgende maand opengaan. We gaan daar nog maanden mee moeten leren leven. Maar wij kunnen wel opengaan met de nieuwe maatregelen, waaronder desnoods maskers dragen, ontsmettingsgel voor de mensen en de nodige afstand. Daarvoor zijn de winkels groot genoeg”, aldus Hendrik De Cock.