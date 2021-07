Handtassendief trekt mes in centrum Overijse

In het centrum van Overijse probeerde woensdagmiddag een man met geweld een handtas te stelen. Toen een passant het slachtoffer te hulp snelde, trok de dader zelfs een mes. Hij moest uiteindelijk vluchten zonder buit. De politie kon de man even later inrekenen.

Het incident speelde zich deze middag rond 13 uur af in de omgeving van de S-bocht in het centrum van Overijse. “Een vrouw was aan het wandelen toen ze werd aangevallen door een man. Hij probeerde haar handtas te stelen”, doet korpschef Sébastien Verbeke het verhaal. “De vrouw verweerde zich en een tweede persoon schoot haar te hulp. Op dat moment trok de handtassendief een mes in de richting van die persoon.” De man vluchtte daarna weg zonder handtas. De politie van de zone Druivenstreek kon hem snel overmeesteren. De drie betrokkenen worden verhoord, daarna beslist het parket of de man in de cel moet blijven. Niemand raakte gewond.​

Archieffoto