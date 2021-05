Hanne Verbruggen krijgt steun van kunstenaar op weg naar Tokio

Momenteel verblijft Hanne Verbruggen in Portugal. De marathonloopster uit Herne stoomt zich er klaar voor op de Olympische Spelen van deze zomer. “Op basis van mijn statuut krijg ik een vast bedrag van de federatie, maar dat is ruim onvoldoende om mij optimaal te kunnen voorbereiden”, vertelt Verbruggen. “Er zijn amper een zestal Belgen die volledig ondersteund worden in aanloop naar de Olympische Spelen.” De atlete uit Herne zette zelf enkele acties op poten om alles te kunnen bekostigen. Ze verkoopt bijvoorbeeld mattentaarten en kleding. “Die verkoop is een groot succes en ook van mijn gemeente krijg ik veel steun”, zegt de marathonloopster trots.

Haar streekgenoot Michael Peetermans schiet Verbruggen nu ook te hulp. De kunstenaar heeft een uniek schilderij gemaakt. Hij beeldt een droom van Verbruggen af waarbij ze als winnaar van de olympische marathon finisht in de Japanse straten. Het werk ‘een déjà vu in Tokyo’ wordt per opbod verkocht. Momenteel bedraagt het hoogste bod 3.500 euro. Bieden kan nog tot 15 mei.