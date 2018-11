Hans Bonte: “Ik wil absolute duidelijkheid van Open VLD”

De soap rond de vorming een nieuw stadsbestuur in Vilvoorde is nog niet helemaal achter de rug. Gisteren raakte bekend dat de handtekeningen van drie Open VLD-schepenen ontbreken op de voordrachtsakte van Hans Bonte. Die eist deze week nog duidelijkheid van zijn liberale coalitiepartner.

Volgens Het Laatste Nieuws kunnen de drie schepenen de akte van Bonte niet tekenen omdat ze samen met N-VA al een voordrachtsakte met Open VLD-lijsttrekker Jo De Ro als burgemeester hebben ondertekend. Iets wat zowel N-VA-lijsttrekker Jan Anciaux als Jo De Ro gisteren aan RINGtv nog ontkenden. Beiden zeiden dat er noch een voorakkoord was tussen beide partijen, noch een akte was ondertekend.

Het zou anders wel verklaren waarom de drie handtekeningen van Jo De Ro, Katrien Vaes en Didier Cortois ontbreken op de voordrachtsakte van Hans Bonte. Als zij ook de akte van Bonte zouden tekenen, zouden ze volgens de wet geen ambt mogen uitvoeren de komende legislatuur. Twee voordrachtsakten tekenen is namelijk verboden.



In Het Laatste Nieuws staat te lezen dat Hans Bonte duidelijkheid wil van zijn liberale partner. “Er zijn drie schepenen die zich te goed voelen om mijn akte te tekenen, het niet willen of niet kunnen,” zegt hij. “Ik eis absolute duidelijkheid van Open VLD. De situatie is niet goed voor het vertrouwen tussen de coalitiepartners en moet dan ook helemaal uitgeklaard worden,” besluit Bonte.



Met de mogelijke tweede akte wou Open VLD zijn huidige coalitiepartner N-VA – met wie het het goed kan vinden - tegemoet komen omdat die een verkiezingsnederlaag voelde aankomen, waardoor ze wel eens aan de kant zouden geschoven worden. Iets wat Bonte ook effectief heeft gedaan. De Ro zei in een interview met RINGtv iets gelijkaardig. Hij wou 'een bevriende coalitiepartner zekerheid geven in zenuwachtige verkiezingen en onderhandelingen.’