De kogel is door de kerk: Hans Bonte (61) trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de lijst van Vooruit in Vilvoorde. Hij wil zichzelf na twee legislaturen opvolgen als burgemeester. Meteen maakt dat ook een einde aan alle speculaties over zijn toekomst. Want sommigen beweerden dat Bonte zich niet meer verkiesbaar zou opstellen.

“Ik ben 200 procent gemotiveerd om er nog een legislatuur bij te doen in Vilvoorde,” zegt Bonte. “Mijn hart ligt in Vilvoorde, dus ik ga de lijst opnieuw trekken.” Politieke tegenstanders gaven aan dat hij zou verhuizen naar Limburg of de kust. “Ik hoor zelfs waaien dat ik een nieuwe madam heb,” lacht Bonte. “Er wordt dus nogal wat afgespind.”

Vlaanderen

Bontes hart ligt in Vilvoorde, maar zijn verstand zegt dat hij ook in Vlaanderen de kaart moet trekken. Bonte staat op de tweede plaats van de Vooruit-lijst voor het Vlaams parlement. “We moeten meer steun krijgen voor de uitdagingen waar we in Vilvoorde mee kampen. Dat is de reden dat ik mij ook ga smijten voor Vlaanderen.” Die combinatie kan nu weer binnen Vooruit. Bij de vorige verkiezingen was er nog een cumulverbod binnen de partij. “We kunnen nu op alle fronten de concurrentie aangaan”, klinkt het. Dat is nodig, meent de burgemeester: “Het is nu al 15 of 20 jaar dat we vaststellen dat Halle-Vilvoorde op heel wat fronten compleet onderbedeeld is. Denk maar aan welzijn, sociale huisvesting, kinderopvang of psychologische hulpverlening. En ook veiligheid is zo’n heikel thema. Denk maar aan het Kanaalplan dat niet verlengd wordt en de politiezones in de Rand die in een perverse concurrentie met Brussel zitten.”

Op Vlaanderen wegen wil Bonte dan ook doen vanuit het schepencollege in Vilvoorde. “Ik wil een college dat weegt op de politiek. Daarom is het goed dat er wel wat parlementsleden verwacht worden in Vilvoorde, zoals Jo De Ro (Open VLD) en Sammy Mahdi (cd&v). Zo goed als elke partij zal een parlementslid hebben. Ik hoop dat dan een front kunnen vormen om Vilvoorde en de de rest van de regio eindelijk te geven waar we recht op hebben.”