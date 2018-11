Hardleerse hardrijders in zone AMOW

De controles vonden de afgelopen dagen plaats, o.a. tijdens de avondspits op de Steenweg op Asse in Merchtem, aan de Waalborrelaan en Bergestraat in Asse en – gisteren pas – tijdens de ochtendspits op Schermershoek. Vooral in de Waalborrelaan, momenteel omleidingsweg voor de werken in de Pastinakenstraat, vegen chauffeurs massaal de voeten aan de voorziene 30 km/u. Gisterochtend reden zelfs nagenoeg alle gecontroleerde voertuigen daar te snel, met uitschieters tot 79 km/u, en moesten 8 snelheidsduivels hun rijbewijs inleveren.

Ook de totaalcijfers van deze recentste controles zijn onthutsend: van de 659 gecontroleerde wagens in zone 30 reden er 517 te snel. (=78%) en van alle gecontroleerde bestuurders de voorbije dagen (1442) reden er 789 te snel (= 54%). In totaal werden 20 rijbewijzen ingetrokken, evenveel als bij snelheidscontroles in dezelfde zone begin deze maand. Toen werd gecontroleerd in onder meer Zellik, Mazenzele en Wemmel.