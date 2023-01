Haven van Brussel denkt aan tijdelijke veerboot aan Budabrug

De Budabrug raakte vorige week vrijdag zwaar beschadigd nadat er een schip tegen botste. Na onderzoek zag de Haven van Brussel dat een deel van de brug verschoven was en er niets anders opzat dan ze af te sluiten voor het verkeer. Pogingen om de brug in een hogere positie te plaatsen zijn mislukt, waardoor die nu volledig wordt weggehaald. “We hopen dat die klus tegen het einde van de week klaar is zodat de voorhaven opnieuw toegankelijk is”, zegt Gert Van der Eeken, directeur-generaal van de Haven van Brussel, aan BRUZZ. “Het brugdek wordt op een ponton gezet en vervolgens weggesleept.”

Het herstellen van de brug kan weken duren. De komende dagen vervangen vrachtwagens de transporten over het water, andere containers worden mogelijk in Grimbergen op een schip geladen. Omdat de Budabrug vaak gebruikt wordt door voetgangers en fietsers die vanuit Vilvoorde komen, werkt de Haven van Brussel een alternatief uit. “Het is de bedoeling om een veerboot in te zetten, de komende dagen moet duidelijk worden welk bedrijf die overzet op zich kan nemen. Het autoverkeer zal moeten omrijden via de Van Praetbrug of de Europabrug”, aldus Van der Eeken.