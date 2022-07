Heel wat vragen rond moord op Overijsenaar in Molenbeek

Woensdagochtend werd de 38-jarige Jan-Willem Peeters dood aangetroffen in zijn auto op de grens van Molenbeek en Dilbeek. Volgens verschillende media was de jurist uit Overijse verwikkeld in een juridisch geschil over een woning. Omdat de man al eerder met de dood zou zijn bedreigd, vermoedt zijn omgeving dat hij het slachtoffer is geworden van een afrekening. Het Brusselse parket is een onderzoek gestart.

Tot voor een jaar woonde Jan-Willem in een appartement in Overijse. De woonst was eigendom van zijn grootouders, maar werd verkocht. Bij de verkoop werd wel afgesproken dat hij er mocht blijven wonen en de nieuwe eigenaars de flat zouden renoveren. Die wilden Jan-Willem echter weg, waarop de Overijsenaar naar het vredegerecht trok en gelijk kreeg. De eigenaars moesten de woning renoveren, zoniet moesten ze dwangsommen betalen. Omdat ze dat niet deden, werd de woning opnieuw verkocht. De akte voor die verkoop zou vandaag, 8 juli, ondertekend worden. Volgens zijn omgeving zou Jan-Willem al meermaals doodsbedreigingen hebben gekregen.

Sinds zijn flat in Overijse in april vorig jaar kort en klein werd geslagen, zou Jan-Willem ondergedoken geleefd hebben op een zolderkamer in de Serenadestraat in Molenbeek, op de grens met Dilbeek. Daar werd hij woensdagochtend dood aangetroffen. “De politiediensten werden opgeroepen voor een levenloos lichaam in een voertuig”, zegt Sarah Durant van het Brusselse parket. “Een autopsie zal uitgevoerd worden om de exacte omstandigheden van de dood van het slachtoffer uit te klaren, maar intussen is wel een onderzoeksrechter gevorderd voor moord."

Volgens familie en vrienden was de politie op de hoogte van de intimidaties en bedreigingen, maar zouden die volgens hen nooit hebben ingegrepen. Over de getuigenissen van Jan-Willems omgeving wil politie en parket niet reageren. "Het onderzoek is lopende en in het belang van het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan", klinkt het bij het Brusselse parket.

