Heemkring onderzoekt boeiende verhaal achter Sjoeters-toren in Westrode

Westrode in Meise heeft niet alleen een kerktoren van zo’n tiental meter hoog, maar ook een uit de kluiten gewassen toren van liefst 25 meter hoog die op het privé-erf van Jef Moerenhout (90) staat. In de volksmond wordt hij Sjoeter genoemd. Die Sjoeters-toren heeft nu de aandacht getrokken van Heemkring Berla en experts die letterlijk het klokkenspel onderzoeken.

"We wilden met de Heemkring Berla het verhaal over die Sjoeters-toren in de Londerzeelseweg eindelijk publiceren”, zegt Willy Kerremans, die onderzoek voerde naar de twee torens van Westrode. “De ene staat op de kerk, de andere op het privé-erf van Sjoeter.”

“De familie is bekend omwille van vier generaties schrijnwerkers: makers van karren, karrenwielen en doodskisten. Om het mysterie van de torens in Westrode definitief te bewaren voor het nageslacht, deed ik opzoekwerk voor Heemkring Berla, dat binnenkort het hele verhaal publiceert in haar tijdschrift.”

Dat Westrode iets heeft met kerken en torens, is duidelijk. “Het begint eigenlijk eind 19de eeuw”, legt Willy Kerremans uit. “De gemeente wilde geen kerk bouwen, want dat zouden de belastingen omhoog gaan. Ik heb nog in het Frans een besluit gevonden waarin stond dat “die boerkes van Westrode, die het het beleg op hun boterham nog niet kunnen betalen, die zijn ook niet waard van een kerk te hebben.” Er waren genoeg kerken in de streek. De koppige Westrodenaars legden zich hier niet bij neer, ze zochten fondsen en bouwden zélf eind 19de eeuw een kerk.”

Maar op 31 december 1945, is de spitse toren tijdens een storm omgewaaid. “Er werd een nieuwe kleine toren op de kerk gezet, want de middelen waren zeer beperkt”, vertelt Kerremans. “Het gevolg was, dat Westrodenaren in omliggende parochies werden uitgelachen omwille van hun kleine toren “die best binnen zou staan als het regent, omdat die anders nog zou krimpen.”

“Daar kon de Sjoeter derde generatie niet om lachen. Hij bouwde samen met zijn buur Florent Talboom, die het kruis vervaardigde, op zijn erf de oorspronkelijke toren van de kerk na. Eind jaren ‘80 werd die toren op de kerk gezet met een heiskraan.” Maar nog was er de goesting bij Jef om iets uitdagends te maken, groot. “Hij bouwde een nieuwe toren achter zijn huis”, gaat Kerremans verder. “De spits die erop moest komen, stond jaren elders op zijn erf.”

“Ik ben zelf pentekenaar en maakte dan een tekening met de spits op de toren. Jef was uitgedaagd en een jaar later, in 1994 stond de spits op zijn metselwerk. Het is een toren van liefst 25 meter hoog, dus hoger dan die van de kerk in Westrode. Ik ben trots op mijn toren, dit was een uitdaging en vooral droom die is uitgekomen”, merkt Jef zelf op. “Het is werkelijk een passie geworden. Ik heb één jaar aan die toren gebouwd. Hij blijft hier zo staan, dat is duidelijk.”

“We krijgen hier zelfs mensen over de vloer, die denken dat de kerk hier is”, zegt Maria De Cock (87), echtgenote van Jef Moerenhout. “Vooral tijdens een plechtigheid, stoppen ze hier, maar wij sturen ze dan verderop.”

Klokkenspel

De fameuze toren van Sjoeter heeft zelfs een klokkenspel hangen. “Die hangt aan de buitenzijde van de toren”, licht Kerremans toe. “Die beiaard wordt elektronisch aangestuurd. Elke ochtend speelde die Broeder Jacob, slaapt gij nog, wat niet altijd in dank werd afgenomen in de buurt. Uiteindelijk verwijderde zoon Erik de chip uit de aansturing. De aansturing is ook beschadigd door vochtinsijpeling, waardoor de beiaard niet meer kan spelen. Experts, onder andere van de KU Leuven, brachten nu een bezoek aan de toren van Sjoeter om het klokkenspel te onderzoeken.”