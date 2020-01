Heftruck vat vuur, brandweer voorkomt erger

In Ternat heeft het deze namiddag gebrand in een textielbedrijf op het industrieterrein aan de Assesteenweg. Er vielen geen gewonden.

Een heftruck vloog kort na de middag in brand. Het brandend werktuig stond op een oplegger van een vrachtwagen die in een loods geparkeerd stond. De brandweer kon op het nippertje vermijden dat het vuur uitbreidde. Het is niet duidelijk of er ook schade aan de loods is. Niemand raakte gewond.