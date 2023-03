Heibel in Londerzeel rond negatief advies geloofsgemeenschap

In Londerzeel is er commotie nadat het bestuur de lokale geloofsgemeenschap ‘Christengemeente Londerzeel’ een negatief advies gaf. Volgens oppositiepartij N-VA tart die beslissing alle verbeelding. “Het advies is gebaseerd op feitelijke onjuistheden en racistische motieven,” zegt fractieleider Nadia Sminate. Burgemeester Conny Moons (LWD) ontkent de aantijgingen.

Een lokale geloofsgemeenschap kan erkend worden als ze voldoet aan meerdere criteria. Meerdere overheden, en dus ook de gemeente waar de geloofsgemeenschap gevestigd is, moeten een advies uitbrengen vooraleer die erkenning kan komen. “Je zou denken dat de meerderheid elk criterium objectief tegen het licht houdt en zo een beargumenteerd advies uitbrengt,” steekt Sminate van wal. “Maar het negatieve advies van de gemeente Londerzeel is gebaseerd op onwaarheden, leugens en zelfs racistische motieven.”

Zware woorden, vindt burgemeester Conny Moons, die met klem zegt dat de beslissing wél objectief genomen is. “Het decreet geeft aan dat het vermeden moet worden dat de inkomsten rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan inkomsten die van buiten ons land komen. Wij volgen wij dat en is dat dus niet racistisch.” Moons doelt op een aantal leden van Christengemeente Londerzeel die de Nederlandse nationaliteit hebben. “Maar het is niet eens zeker dat dit voor buitenlandse geldstromen zorgt, wat volgens de criteria niet mag,” aldus Sminate. “

De fractieleider stelt ook dat de geloofsgemeenschap wel degelijk een nauw contact met Londerzeel heeft, wat volgens haar ook in twijfel wordt getrokken door de meerderheid. “Christengemeente Londerzeel stelt zelfs haar gebouw ter beschikking van studenten die een studeerplek nodig hebben. Zeggen dat er geen band is, is een flagrante leugen.”

Sminate zegt beschaamd te zijn over het advies. Moons blijft achter de beslissing staan en vult aan dat het negatieve advies van de gemeente niet per definitie betekent dat de geloofsgemeenschap niet erkend zal worden.

Het decreet geeft aan dat het vermeden moet worden dat de inkomsten rechtstreeks of onrechtstreeks zouden gelinkt zijn aan inkomsten die van buiten ons land zouden komen."