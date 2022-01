Heilig-Hart & College Halle: ‘Voltijds afstandsonderwijs of quarantaines afschaffen’

De leerlingen uit de eerste graad van het Heilig-Hart & College in Halle kunnen vijf dagen niet naar school. Omdat twintig procent van de leerkrachten afwezig is, kan de school geen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Ook de andere graden en de basisschool kampen met hoge besmettingscijfers. “Ofwel schakelen we opnieuw over naar full time afstandsonderwijs, ofwel stappen we af van de quarantaines”, roept de school op tot duidelijkheid.

Terwijl de leerlingen van de eerste graad van het Heilig-Hart & College in Halle vijf dagen thuis zitten door een gebrek aan leerkrachten, stijgen ook de besmettingscijfers in de andere graden. “We tellen vandaag 210 besmette leerlingen”, verduidelijkt Miet Vanhilderson, directeur van de derde graad. “Ook in onze basisschool gaat het virus snel rond. Bij vier besmettingen moet een klas in quarantaine. In afwachting van de testresultaten zitten de leerlingen nog samen. De huidige quarantainemaatregelen werken niet.”

De school vraagt om meer duidelijkheid. “Door de hele tijd te schakelen tussen afstandsonderwijs voor leerlingen in quarantaine en lessen op school brengen we het kwaliteitsvol onderwijs in gedrang”, aldus Vanhilderson. “Ofwel schakelt men over op voltijds afstandsonderwijs om het virus in te dijken, ofwel opent men de scholen zonder quarantainemaatregelen. Nu plaats men veel leerlingen in quarantaine, terwijl het virus toch voort circuleert.”