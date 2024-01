Het Heilig Hartcollege neemt de beslissing na de weersvoorspellingen van vanochtend. “Die zeggen dat de sneeuwzone al in de loop van de ochtend over onze regio trekken en geleidelijk zelfs intenser worden”, klinkt het in een bericht aan de leerlingen van de school en hun ouders. “Daarom is in extremis beslist om de lessen al om 10 uur te schorsen.” De school begrijpt dat het om een vervelende beslissing gaat. “Maar we nemen ze uit voorzorg. Wees in elk geval voorzichtig op de weg”, aldus de school.