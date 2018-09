Hele wereld spreekt over 'wonderkind' Evenepoel, ouders trots

De tour de force die Remco Evenepoel de afgelopen dagen toonde tijdens het WK wielrennen op de weg in het Oostenrijkse Innsbruck, is verbluffend. In het tijdrijden de tegenstand op een hoopje rijden was al indrukkend. Maar tijdens de wegrit vanuit een verloren positie terugvechten en met overmacht winnen, dat is nog nooit gezien. Evenepoel is de eerste junior er in slaagt om in hetzelfde jaar zowel op de weg als in het tijdrijden wereldkampioen te worden. Het toont nog maar eens het potentieel van de Schepdaalnaar.

Een potentieel dat ook stilaan wereldwijd herkend wordt. We zetten enkele indrukken op een rijtje:

Cyclingnews.com: "Hij lijkt in fast forward te rijden. Geen enkele tactiek kan Evenepoel stoppen. Wat begon als een wedstrijd, eindigt in een processie. Evenepoel is gewoon van een totaal ander niveau.”

Eurosport-commentator Leclercq: "Zo'n dominantie van een renner heb ik nog nooit gezien."

Sports.fr: "Evenepoel is het nieuwe wonderkind van de wielersport. Het gemak waarmee hij alles wint, is verontrustend."

La Gazzetta dello Sport: "Gevallen. Teruggekeerd. Gewonnen. Evenepoel is een wielrenner die voor iedereen en alles te sterk is, zelfs voor de pech onderweg."

Algemeen Dagblad: "Voor alle junioren is terugkeren na een valpartij op de belangrijkste wielerdag van het seizoen een onmogelijke inspanning. Voor Evenepoel is het een welkome gelegenheid om zijn extreme talent nog eens extra goed te kunnen tonen."

Trotse ouders

Patrick en Agna, de ouders van Remco, zijn intussen al terug thuis in Schepdaal. In een eerste reactie aan RINGtv blikken ze terug op een emotionele week. "Als hij dan over de meet komt, uitbolt, de pers van zich weg duwt en recht mij naar kwam. Dat jouw kind op zo'n moment eerst aan zijn ouders denkt, dat maakt mij super fier," zegt Agna.

Papa Patrick vult aan. "Ik kan moeilijk omschrijven hoe trots ik ben. De emoties zijn zo groot. Het is een prachtzoon. Sinds de wedstrijd gisteren hebben we nog maar vijf minuten gezien. Het eerste wat hij zei tegen ons? WIJ hebben het gedaan, waarna hij ons omhelsde," besluit Patrick.

Foto: Twitter Remco Evenepoel