Heraanleg rotondes Kampenhout-Sas gestart

De heraanleg van de rotondes aan Kampenhout-Sas is vanmorgen gestart. Wegen en Verkeer wil de capaciteit vergroten door voorsorteerstroken aan te leggen. De werkzaamheden zullen duren tot het voorjaar van 2021.

De twee rotondes in Kampenhout-Sas liggen op de kruising van de Leuvensesteenweg en de Haachtsesteenweg. Tijdens de spitsuren staat het verkeer er vaak stil. “De rotondes hebben twee rijstroken, maar in de praktijk wordt de tweede rijstrook weinig gebruikt”, legt Anton De Coster van Wegen en Verkeer uit. “Door op iedere tak voorsorteerstroken aan te leggen, hopen we dat het verkeer vlotter zal verlopen.”

De werken duren tot de lente van volgend jaar en kunnen ernstige vertragingen veroorzaken. Het verkeer tussen Leuven en Mechelen volgt best de omleiding via de autosnelweg. “Voor het lokaal verkeer wordt een omleidingsweg aangelegd over de terreinen van de witloofsite”, vult Anton De Coster aan.

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer