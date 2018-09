Herbestemming Sint-Rumolduskerk Schepdaal onderzocht

In Schepdaal wordt een herbestemming voor de Sint-Rumolduskerk als multifunctionele zaal onderzocht. Het gaat om de tweede kerk in Dilbeek die mogelijk een nieuwe functie krijgt. Tijdens Schepdaal Feest dit weekend wordt de Sint-Rumolduskerk alvast opengesteld voor een fototentoonstelling over Schepdaal.

Elk jaar doet het projectbureau ‘Herbestemming kerken’ een oproep bij kerkbesturen en gemeenten voor een herbestemming of nevenbestemming van parochiekerken. Na de oproep van dit jaar is de Sint-Rumolduskerk in Schepdaal daarvoor geselecteerd.

Vorig jaar werd ook de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Bodegem geselecteerd voor een onderzoek. Dat verliep volgens het thema Verrijzeniskerk. De eerste resultaten van dat onderzoek worden binnenkort voorgesteld.

Voor beide kerken werd al een nevenbestemming voorgesteld in het kerkenplan. Voorzitter van de Kerkraad Geert Straetmans: “de kerkraad heeft de intentie om zijn gebouwen opnieuw een open karakter te geven door in de toekomst meer activiteiten te organiseren.” Dit weekend doet de Sint-Rumolduskerk alvast dienst als tentoonstellingsruimte voor een expositie over de geschiedenis van Schepdaal.

foto: www.schepdaal.be.