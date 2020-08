Herinrichting dorpskern Jezus-Eik start dit najaar “We willen het snelweggevoel bannen”

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw voert een samenscholingsverbod in in het Colomapark. Dat zal wel enkel gelden in het weekend. "We stelden vast dat in het weekend in het park veel mensen samenkwamen, zoals huwelijksfeesten. Daarom verstrengen we de maatregelen", zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA).