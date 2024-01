Herinrichting van de Ring rond Brussel opnieuw een stap dichterbij

De plannen voor de herinrichting zijn al een tijdje bekend. Zo komt er een parallelstructuur dat doorgaand en plaatselijk verkeer op de Ring moet scheiden, worden op- en afritten herschikt om het aantal weefbewegingen te beperken en worden enkele gevaarlijke punten onder handen genomen. De Werkvennootschap schenkt ook heel wat aandacht aan het openbaar vervoer en het versterken van het fietsnetwerk.

“De herinrichting is noodzakelijk, want de infrastructuur is verouderd, niet meer afgestemd op de noden van vandaag en aan vernieuwing toe. Met de herinrichting willen we op en rond de Ring de mobiliteit verbeteren en de leefbaarheid verhogen. Om ook de natuur te versterken werken we bestaande barrières weg en creëren we stevige groene netwerken”, aldus Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir.

Voka is alvast positief over de knoop die de Vlaamse regering heeft doorgehakt. “Dit is een belangrijke stap in het proces om de snelweg klaar te maken voor een duurzame toekomst en er valt geen tijd te verliezen door en tussen ellenlange procedures”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De Ring is zo een belangrijke as voor onze ondernemers en het is van cruciaal belang dat de mobiliteitsdoorstroming optimaal kan plaatsvinden.”